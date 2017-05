В мире |

На площади Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка автомобиль на полной скорости врезался толпу пешеходов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Metro.

Очевидцы публикуют в Twitter фотографии с места происшествия. На снимке видно, что машина завалилась на один бок и дымится.

По информации Metro, травмы получили несколько человек, медики оказывают им помощь. В свою очередь Reuters сообщает как минимум об одном погибшем. Ссылаясь на пострадавших агентство отмечает, что наезд был преднамеренным.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr