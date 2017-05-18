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В результате столкновения автомобилей на Стейтен-Айленд в Нью-Йорке пострадали 11 человек, сообщает Fox News.

Инцидент с фургоном и легковым автомобилем произошел в квартале Порт-Ричмонд.

Пострадавших госпитализировали с незначительными травмами.

Ранее автомобиль вылетел на тротуар и въехал в пешеходов на Таймс-сквер, пострадали не менее 20 человек.

Фото из Twitter: (TODD MAISEL/NEW YORK DAILY NEWS)