В результате еще одного ДТП в Нью-Йорке пострадали 11 человек
В мире | 18 мая 2017 года, 21:28
В результате столкновения автомобилей на Стейтен-Айленд в Нью-Йорке пострадали 11 человек, сообщает Fox News.
Инцидент с фургоном и легковым автомобилем произошел в квартале Порт-Ричмонд.
Пострадавших госпитализировали с незначительными травмами.
Ранее автомобиль вылетел на тротуар и въехал в пешеходов на Таймс-сквер, пострадали не менее 20 человек.
Фото из Twitter: (TODD MAISEL/NEW YORK DAILY NEWS)
Источник: Газета.ru