Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг предстала в новом образе
В мире | 18 мая 2017 года, 22:30
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг опубликовала в своём Twitter фотографию, на которой она изображена в новом образе.
Okay, so here I am everyone!! =Phttps://t.co/NuyZlcWfd9#HelloWorld pic.twitter.com/gKsMFTYukO— Chelsea Manning (@xychelsea) May 18, 2017
Ранее Мэннинг опубликовала на своей странице в Twitter первую после выхода из тюрьмы фотографию.
17 мая Челси Мэннинг, приговорённую к 35-летнему тюремному заключению по обвинению в шпионаже и краже госсобственности, выпустили досрочно из тюрьмы.
Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году, позднее он сменил пол и стал называть себя Челси.
В 2013 году приговорён к 35-летнему тюремному заключению. Мэннинг передал WikiLeaks документы и видеофайлы, имеющие отношение к военной операции США в Ираке в 2009—2010 годах.
Источник: Russia Today