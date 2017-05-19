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Женщина упала с лестницы и лежала без сознания, когда ее маленький сын взял ситуацию под свой контроль.

30-летняя Джемма Харрис подвернула ногу, упала с 14-й ступеньки в своём доме и потеряла сознание после удара головой о перила. Когда она очнулась, то услышала, как пятилетний сын Альфи спокойно набирает скорую. Мальчик научился этому благодаря своему любимому мультику про пожарного Сэма и без труда смог вызвать врачей, сообщает Daily Mail.

"Если бы не Альфи, я не знаю, что бы делала. Я даже не могла пошевелиться, чтобы добраться до телефона", - сказала женщина.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on May 18, 2017 at 8:06am PDT

Женщина споткнулась о вещи Альфи и упала с лестницы. Последнее, что она успела крикнуть, это имя своего сына. Ее муж находился на работе, поэтому единственным, кто мог помочь, был Альфи. Мальчик, увидев маму, позвонил в скорую, где рассказал, что она не разговаривает и не двигается. Затем он сообщил свой адрес и пошёл ждать фельдшеров на улицу.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on May 18, 2017 at 8:06am PDT

Джемма была доставлена в больницу графства Линкольн, но уже через несколько часов женщину выписали, так как не нашли переломов и серьезных травм. Альфи нежно обнял свою маму, не понимая, какой героический поступок он совершил.

A post shared by Jil (@ibraghimlife) on May 18, 2017 at 8:06am PDT

Фото: скриншот Instagram