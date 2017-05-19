В мире |

Телеведущий Владимир Познер и музыкант Андрей Макаревич сыграют в мультимедийном спектакле «Черт, солдат и скрипка» по мотивам оперы «История солдата» Игоря Стравинского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов фестиваля искусств «Черешневый лес».

Мировая премьера постановки пройдет в пятницу, 19 мая, в Москве. Идея проекта в «Год Стравинского» принадлежит скрипачу и дирижеру Дмитрию Ситковецкому.

«Более тупиковую ситуацию в мире, чем сейчас, себе трудно представить. Весь мир будоражит. Идет необъявленная война. Поэтому мне кажется, что дать «Историю солдата» сейчас — это очень вовремя», – сказал Ситковецкий.

В спектакле используются не только пьесы из «Истории», но и из других работ Стравинского, сочиненны им примерно в то же время, например, из оперы «Мавра» и балета «Поцелуй феи».

Познер сыграет Рассказчика, Макаревич – Солдата, Ситковецкий совместит исполнение роли Черта с игрой на скрипке.