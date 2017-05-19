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Президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Радио Свобода» призвал чиновников Евросоюза заморозить пакет помощи Кишиневу в размере 100 млн евро, сообщает Lenta.

Додон приветствовал принятое 16 мая решение ЕС о переносе минимум на месяц голосования о предоставлении финансовой помощи. «Молдова получает большую поддержку от наших зарубежных партнеров, и я им благодарен за это. Но очень часто это была геополитическая поддержка, не предназначенная для улучшения жизни граждан, а предназначенная для удержания при власти ряда коррупционеров, олигархических правительств», — подчеркнул молдавский лидер.

В январе Европейская комиссия согласилась предоставить Кишиневу до 100 млн евро в виде грантов и кредитов в рамках новой программы макроэкономической помощи. 16 марта ЕС принял решение отложить предоставление финансовой помощи Молдавии в связи с озабоченностью по поводу политической ситуации в стране.

Игорь Додон ранее выступал с критикой отношений, сложившихся между Молдавией и Европейским союзом. В частности, в январе он заявил, что намерен аннулировать соглашение об ассоциации с ЕС. В декабре 2016 года Додон распорядился снять флаг Евросоюза со своей резиденции, поскольку законодательство Молдавии «не предусматривает, что на государственных учреждениях должны развеваться другие стяги».

10 мая президент Молдавии назвал «категорически неприемлемым» вступление своей страны в НАТО.