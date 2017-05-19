В мире |

Пользователи считают Instagram худшей социальной сетью по влиянию на психическое здоровье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в Британии.

В исследовании Королевского общества здравоохранения приняли участие 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Им предложили оценить, какая из пяти популярных соцсетей оказывает самый негативный эффект на своих пользователей.

Участники должны были ответить на серию вопросов о том, как YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter влияют на их здоровье и благополучие.

Они ставили баллы каждой платформе по 14 критериям, касающимся таких проблем, как тревожность, депрессия, одиночество, травля и восприятие тела.

Согласно результатам опроса, положительное влияние на психическое здоровье пользователи видят у YouTube, а также Twitter и Facebook. Самые плохие оценки получили Instagram и Snapchat, сообщает BBC News.

«Интересно, что Instagram и Snapchat оказались в конце рейтинга в контексте психического здоровья и благополучия — обе платформы заточены под изображения, и, по всей видимости, это заставляет молодых людей чувствовать себя неполноценными и вызывает тревогу», — говорит глава Королевского общества здравоохранения Ширли Крамер.

Согласно выводам экспертов, соцсети могут усиливать проблемы с психикой у молодежи, но смогут и оказывать положительное влияние, если будут целенаправленно над этим работать.