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Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по-прежнему ждет арест, если он покинет здание посольства Эквадора в Лондоне, завили в британской полиции. Об этом сообщает The Independent.

Ранее в пятницу прокуратура Швеции решила прекратить расследование по делу об изнасиловании в отношении Ассанжа и рекомендовала суду отменить ранее выданный ордер на его арест.

В британской полиции напомнили, что на арест Ассанжа был выдан еще один ордер за то, что основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог в 2012 году.

Верховный суд Великобритании в июне 2012 года отклонил апелляцию адвокатов Ассанжа, в которой они требовали пересмотреть решение о выдаче их подзащитного Швеции. После этого Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне.

В 2010 году две женщины обвинили основателя WikiLeaks в сексуальном изнасиловании. Шведская полиция объявила его в международный розыск. Выдвинутые обвинения Ассанж отвергает и называет их политически мотивированными.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.