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Использование экстремистами в самолетах взрывных устройств, замаскированных в ноутбуках и планшетах, фактически неизбежно и это лишь вопрос времени, считают в антитеррористическом комитете Организации объединенных наций.

"Вопрос надо ставить - не случится ли это, а когда это случится", - заявил исполнительный директор антитеррористического комитета ООН Жан-Поль Лаборд.

Это заявление прозвучало после того, как власти США и ЕС решили не запрещать перевозку в ручной клади планшетов и ноутбуков на рейсах, следующих из Европы в США, из-за угрозы терактов.

Ранее США и Великобритания ввели запрет на перевоз ноутбуков и планшетов в ручной клади на борту самолетов, следующих из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки с преимущественно мусульманским населением.

По мнению Лаборда, угроза организации взрывов на европейских авиарейсах весьма серьезна.

Куда, откуда и почему запретили возить электронику в ручной клади США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из стран Европы Глава антитеррористического комитета ООН пояснил, что большую опасность для европейских стран представляют боевики экстремистской группировки "Исламское государство", возвращающиеся в Европу из Сирии и Ирака.

ИГ сдает свои позиции в Сирии и Ираке, в результате чего растет число боевиков (преимущественно выходцев из европейских государств), возвращающихся в свои страны. Со слов Лаборда, они более опасны, чем те, кто организовывал нападения ранее.

"В целом, эти люди гораздо более решительны, они опытнее и лучше обучены", - отметил Жан-Поль Лаборд.

В конце марта власти США ввели запрет на перевозку ноутбуков и планшетов в салоне самолетов, следующих из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Ограничения США коснулись авиарейсов из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые Вашингтон рассматривает как потенциальный источник террористической угрозы: Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.

Аналогичный запрет, введенный Великобританией, распространяется на прямые рейсы из шести стран - Египта, Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Туниса и Ливана.

Власти США и Великобритании объяснили необходимость введения запрета появлением информации о попытках экстремистов замаскировать взрывные устройства в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плеерах и электронных игровых устройствах.

Глава антитеррористического комитета ООН полагает, что вводимые ограничения хотя и снизят риск теракта, однако не смогут полностью обеспечить безопасность полетов.

"Несмотря на вводимые ограничения на передвижение, вы получите боевиков террористических группировок, которые сумеют просочиться сквозь границы и вернуться в свои страны - в основном с помощью контрабандистов", - пояснил Лаборд.

Как отметил глава комитета, в то же время число выходцев из Европы, желающих присоединиться к ИГ, заметно сократилось. Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что за последний год число иностранцев, едущих на территории, контролируемые ИГ, сократилось на 90%.

Лаборд отметил, что ему не известно, могут ли боевики ИГ организовать нападение, замаскировав взрывное устройство в ноутбуке, но, с его слов, у ряда экстремистских и преступных группировок такие возможности есть.