В интернете обнародованы новые видеокадры жуткого ДТП в Нью-Йорке, где отставной военный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле протаранил толпу прохожих на Таймс-сквер.

Напомним, в результате инцидента погибла молодая женщина, еще 22 человека получили ранения. Преступник задержан полицией.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям

О том, что легковой автомобиль врезался в прохожих на Тайм-Сквер в Нью-Йорке, сообщил Reuters со ссылкой на очевидцев. В результате происшествия один человек погиб, а как минимум еще 20 пострадали, сообщал CBS.

Свидетели случившегося в разговоре с Reuters рассказали, что водитель транспортного средства ехал против движения по встречной полосе в сторону пешеходной зоны, по которой шли люди. Один из пострадавших заявил, что водитель действовал умышленно, однако полиция Нью-Йорка заявила, что в настоящий момент не связывает наезд автомобиля на пешеходов на Таймс-Сквер с терроризмом.

По данным американского телеканала "Fox News", прежде чем на высокой скорости наехать на пешеходов, водитель проехал семь кварталов против движения по односторонней дороге.

