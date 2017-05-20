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Россия хочет изменить мировой порядок и доминировать в мире, но, чтобы достичь этой цели, Москве нужен слабый Евросоюз. В связи с этим Литва и Россия фактически находятся в состоянии войны, сказала депутат Европарламента от Литвы Лайма Андрикиене.

Под словосочетанием "в состоянии войны" она имеет в виду гибридную войну и попытки России вмешаться в выборы, проходящие в других странах. "Россия предпринимает попытки повлиять на нашу политическую среду, выборы наших парламентов и президентов. Одновременно следует учитывать и то, что Россия делает в соседних странах - на Украине, в Грузии, Молдавии и Белоруссии", - считает депутат.

По мнению Андрикиене, инструменты, которые использует Россия, относительно новые и надо быть готовыми к борьбе с ними. Она напомнила, что депутаты комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны многократно на эту тему дискутировал, в том числе с партнерами по НАТО и США.

Говоря об обороне и безопасности, многие думают, что это как-то связано с вооруженными силами Европы, но это лишь малая часть, и одновременно идет работа над укреплением европейских сил НАТО, отметила она.

Возможности влияния ЕС на процессы в России Андрикиене оценивает пессимистично, отмечая, что в России лишь один человек принимает решения, и все знают, что это президент. Она считает, что президент России Владимир Путин хочет переизбраться на следующий срок, чтобы сохранить режим.

Фото: eppgroup.eu