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Организация WikiLeaks сообщила о существовании у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США вредоносной программы Athena ("Афина"), устанавливаемой на компьютеры с операционными системами Microsoft Windows (от Windows XP до Windows 10) и позволяющей спецслужбам удаленно получать доступ к информации на этих компьютерах и управлять ими.

ЦРУ с помощью этой программы, а также аналогичной программы под названием Hera ("Гера") может изменять настройки операционных систем, заражать компьютеры вирусами для выполнения разных задач и выкачивать из них файлы.

Афина, в честь которой названа программа, - это древнегреческая богиня мудрости, изобретательности и знаний, а также организованной войны. Гера, по имени которой названа другая программа, - это жена верховного бога Зевса, покровительница брака, охраняющая мать во время родов.

Согласно документации, вредоносная программа была разработана ЦРУ в сотрудничестве с американской компанией Siege Technologies, занимающейся вопросами кибербезопасности и базирующейся в Нью-Гэмпшире (США).

На своем сайте Siege Technologies заявляет, что сосредоточена на "эффективном использовании наступательных технологий кибервойны и методологий разработки прогнозирующих решений кибербезопасности для страховых, государственных и других целевых рынков". 15 ноября 2016 года Nehemiah Security объявила о приобретении Siege Technologies.

Сайт WikiLeaks публикует также отрывок из письма основателя компании Джейсона Сиверсена, где он признается: "Я чувствую себя комфортнее, когда занимаюсь электронными войнами. Это немного другое, чем бомбы и ядерное оружие, - это сложная область. Теперь вместо бомбовых ударов и нанесенного ими вреда можно реально сократить потери среди гражданского населения, от чего выиграют все".