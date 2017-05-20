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Саудовская Аравия купит у США вооружений на 109,7 млрд долларов, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в своем "Твиттере". Это крупнейший единовременный контракт на продажу оружия в истории США.

Как говорится в сообщении, президент США Дональд Трамп 20 мая завершил сделку, находясь с официальным визитом в Эр-Рияде.

По данным агентства Рейтер, в рамках сделки Саудовская Аравия купит 150 вертолетов Black Hawk на общую сумму 6 млрд долларов.

Также Эр-Рияд купит танки, артиллерийские установки, бронетехнику, корабли береговой обороны, противоракетные комплексы "Пэтриот" и THAAD.

Оружейная сделка позволит королевству вносить более весомый вклад в операции по борьбе с терроризмом в регионе и снизить нагрузку на США, связанную с этими операциями, говорится в сообщении Госдепартамента.