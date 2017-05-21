В мире |

Частицы радиоактивных веществ были обнаружены на униформе одного из рабочих Хэнфордского комплекса (штат Вашингтон) - крупнейшего ядерного могильника в США, где ранее производили плутоний.

По данным CNN, администрация данного объекта проводит расследование, в частности, выясняет, имеется ли утечка опасных веществ.

На прошлой неделе официальный представитель Хэнфордского комплекса Дестри Хендерсон заявил, что из-за смещения грунта произошло частичное обрушение одного из тоннелей на территории объекта. Через это подземное сооружение ранее следовали железнодорожные составы, перевозившие радиоактивные отходы.

Комплекс по производству радиоактивных материалов был построен в 1940-х годах, в разгар Второй мировой войны - в рамках Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. Ядерный завод был возведен в кратчайшие сроки, на нем произвели плутоний для ядерной бомбы "Толстяк", которая в августе 1945 года была сброшена на японский город Нагасаки.

После 40 лет работы комплекс вывели из эксплуатации, но на его территории осталось огромное количество высокоактивных ядерных отходов. Срок эксплуатации могильника, установленный проектировщиками, уже истек. На предприятии часто происходят утечки радиоактивных отходов, которые специалисты объясняют изношенностью материалов, применявшихся при строительстве. Каждый год очистка территории хранилища требует около 2 млрд долларов.