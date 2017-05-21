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Великобритания может отказаться от переговоров с Брюсселем при выходе из Евросоюза, если страны блока не откажутся от чрезмерных, по мнению Лондона, финансовых требований при согласовании Brexit.

По словам министра по вопросам выхода страны из ЕС Дэвида Дэвиса, правительство Великобритании откажется вести переговоры, если Брюссель будет настаивать на требовании выплатить 100 млрд. евро. Он предупредил, что в противном случае переговоры превратятся в "хаос". Об этом министр заявил в интервью The Sunday Times.

Дэвис пояснил, что государствам ЕС придется изменить свою позицию, если они хотят увидеть прогресс на переговорах. При этом добавил, что даже 1 млрд фунтов стерлингов считает большой платой за выход из ЕС и шансы на выход Великобритания из ЕС без заключения новых соглашений теперь превышают 50%.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Брюссель может повысить «цену» за выход и ЕС: если раньше глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер оценивал стоимость выхода из ЕС для Великобритании в 60 млрд евро, то в связи с жесткой позицией Берлина и Парижа эта сумма может возрасти до 100 млрд евро.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Брюссель, по ее мнению, должен самостоятельно оплатить счет в «миллиарды фунтов» по Brexit за долю Лондона в Европейском инвестиционном банке и другие совместные проекты.

Источник: rbc.ru