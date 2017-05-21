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Как стало известно New York Times, за последние два года в Китае были убиты или отправлены за решетку от 18 до 20 информаторов ЦРУ, что нанесло сильный ущерб разведывательным операциям в этой стране.

Информацию об этом изданию передали бывшие сотрудники спецслужбы. По их словам, это один из самых серьезных провалов за несколько десятилетий.

Они сравнили нынешнюю ситуацию в Китае с вербовкой сотрудника ЦРУ Олдрича Эймса и Роберта Ханссена из ФБР.

В ЦРУ рассказали, что поток информации из аппарата китайского правительства стал иссякать в 2010 году. Агенты стали исчезать в начале 2011 года. Как минимум, один был застрелен на глазах у своих коллег во дворе государственного здания.

По одной из версий, китайцам удалось взломать систему коммуникации ЦРУ. Возможно также, что сеть была раскрыта при помощи "крота", внедренного контрразведкой КНР в 2010 году.