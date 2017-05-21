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Заявление президента США Дональда Трампа, в котором он поздравил кубинский народ с Днем независимости, в Гаване сочли "нелепым" и "спорным". Как передает ТАСС, заявление было зачитано вечером в субботу, 21 мая, в эфире кубинского телевидения.

Трамп в письменном заявлении поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США со 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании.

"Народ Кубы заслуживает правительство, которое отстаивает демократические ценности, экономические и религиозные свободы и права человека и моя администрация привержена достижению этого", — говорилось в тексте поздравления.

Отмечается, что Трамп плохо информирован по поводу сути даты 20 мая, которое в США считают датой образования Кубинской республики.

В заявлении подчеркивается, что американское правительство осознает, насколько противоречивы и бестолковы были высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики.

В 1959 году на Кубе после многомесячной партизанской войны одержала победу революция во главе с Фиделем Кастро и был свергнут проамериканский режим диктатора Фульхенсио Батисты.

Отношения между двумя странами резко ухудшились, США объявили Кубе экономическую блокаду, на протяжении нескольких десятилетий между Гаваной и Вашингтоном отсутствовали дипломатические отношения.