В Болгарии задержали партию героина стоимостью более 30 млн евро (1)
В мире | 21 мая 2017 года, 15:41
Болгарские таможенники задержали крупную партию героина на контрольно-пропускном пункте Видин - Калафат.
432,22 кг героина были обнаружены в иранской фуре, перевозившей черепицу в Голландию. Стоимость партии наркотиков составляет около 63,48 млн левов (более 30 млн евро). Водитель фуры, гражданин Болгарии, задержан.
Ведутся процессуально-следственные действия.
Конкуренты из ЦРУ сдали. Реальные парни возят наркоту из Афганистана, из своих лабораторий там, через свои военные базы в Европе самолетами US AIR FORCE и не заморачиваются болгарскими или иранскими грузовиками.
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