В мире |

Болгарские таможенники задержали крупную партию героина на контрольно-пропускном пункте Видин - Калафат.

432,22 кг героина были обнаружены в иранской фуре, перевозившей черепицу в Голландию. Стоимость партии наркотиков составляет около 63,48 млн левов (более 30 млн евро). Водитель фуры, гражданин Болгарии, задержан.

Ведутся процессуально-следственные действия.