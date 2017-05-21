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Северная Корея запустила очередную ракету. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на информацию Генштаба страны.

Сообщения подтвердили и в Японии: там правительство открыло кризисный штаб при канцелярии премьер-министра и занимается сбором и анализом поступающей информации.

По сообщению Центрального телеграфного агентства Кореи, ракета "Хвансон-12" способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку. Запущенная ракета не была межконтинентальной баллистической ракетой. По данным японских военных, она летела в сторону Японского моря и, предположительно, не достигла исключительной экономической зоны этой страны.

Позже южнокорейский штаб рапортовал, что ракета пролетела около 500 км - для северокорейских испытаний это значительное расстояние.

14 мая КНДР провела ракетное испытание, которое США сочли самым успешным в истории: ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров.

По сведениям Тихоокеанского командования вооруженных сил США, ракета упала в Японское море неподалеку от побережья Приморского края России. Военные РФ заявили, что отслеживали полет и могли ракету гарантированно нивелировать.