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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его народ может прожить без контролируемых ФСБ соцсетей. Скандальный указ о запрете российских интернет-сайтов на Украине он прокомментировал в своем выступлении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Порошенко отметил, что парламентская ассамблея ОБСЕ 8 лет назад приняла резолюцию о тождестве нацистского и сталинского режимов и предложила совместный день жертв памяти сталинизма и нацизма. Именно поэтому, по его словам, в Украине проходит декоммунизация.

"Кстати, и без подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей украинский народ тоже способен прожить. И, кстати, закон о запрете георгиевских ленточек я тоже подпишу, только как он поступит ко мне из Верховной Рады", - заявил Порошенко.

Президент Украины отметил, что для страны гвардейская лента превратилась из части символики Второй мировой войны в символ агрессии против Украины 2014-2017 годов, так как увешанные этими лентами боевики убивали украинских воинов каждый день и ночь.

15 мая 2017 президент подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний. Большой резонанс вызывало то, что под запрет попали популярные соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также поисковик "Яндекс".