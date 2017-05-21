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Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что президент России стремится сделать свою страну мировой державой и военная агрессия Москвы является величайшей угрозой для Европы и США.

"ЕС и Америке необходимо укреплять сотрудничество, чтобы уравновесить непредсказуемую Россию. Одним из результатов этого сотрудничества станут крупнейшие за последние 23 года шведско-американские военные учения",- рассказал Хультквист в интервью Göteborgs-Poste.

По его словам, Россия оккупировала 20% территории Грузии, аннексировала Крым, ведёт войну на востоке Украины и поддерживает режим Асада в Сирии, где совершаются ужасные преступления против народа.

Он предупредил о риске русской дезинформации в связи со шведскими осенними военными учениями, в которых примет участие американская морская пехота. Учения станут крупнейшими в Швеции за последние 23 года, в которых примут участие 20 000 солдат.

Хультквист также отметил, что Россия проводит масштабные военные учения вдоль границы с Эстонией, Латвией и Литвой .