Минобороны Швеции: Россия - величайшая угроза для Европы и США (20)

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В мире | 21 мая 2017 года, 18:16

Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что президент России стремится сделать свою страну мировой державой и военная агрессия Москвы является величайшей угрозой для Европы и США.

"ЕС и Америке необходимо укреплять сотрудничество, чтобы уравновесить непредсказуемую Россию. Одним из результатов этого сотрудничества станут крупнейшие за последние 23 года шведско-американские военные учения",- рассказал Хультквист в интервью Göteborgs-Poste.

По его словам, Россия оккупировала 20% территории Грузии, аннексировала Крым, ведёт войну на востоке Украины и поддерживает режим Асада в Сирии, где совершаются ужасные преступления против народа.

Он предупредил о риске русской дезинформации в связи со шведскими осенними военными учениями, в которых примет участие американская морская пехота. Учения станут крупнейшими в Швеции за последние 23 года, в которых примут участие 20 000 солдат.

Хультквист также отметил, что Россия проводит масштабные военные учения вдоль границы с Эстонией, Латвией и Литвой .

Источник: Russia Today
Комментарии 20
Маруся1 час назад
Они все сошли с ума! Россия и так уже давно является мировой державой. Вам значит всем ученья проводить можно,а то,что "Россия проводит масштабные военные учения вдоль границы с Эстонией, Латвией и Литвой" - это страшное преступление против человечества. У русских, значит, всё дезинформация, а у вас всё чистая правда и ничего кроме правды,да??? Действительно,этот мир сошёл с ума!!!
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Оккупант2 часа назад
Еще один шизофреник вылез!Где вас только таких умных штампуют?))
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Sergey Lee1 час назад
больной....
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