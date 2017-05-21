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Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал Майкл Хэйден заявил, что президент страны Дональд Трамп играет для Москвы роль "полезного идиота".

"Этот термин времен холодной войны и описывает наивного человека, который находится под контролем Кремля и может быть использован на пользу России", - сказал Хэйден в интервью Bild am Sonntag.

По его словам, в ноябре, за несколько дней до выборов в США он пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину.

"Сегодня, спустя шесть месяцев, с разочарованием приходится констатировать, что термин "полезный идиот" все ещё является довольно точным описанием. Администрация Трампа уже 120 дней находится у власти, и за это время были уволены глава национальной безопасности, генеральный прокурор и директор ФБР", - напомнил генерал.

Ранее генеральные прокуроры 20 американских штатов подписали письмо заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну с требованием назначить независимого специального советника для расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Между тем, по данным американских СМИ, юристы в Белом доме уже начали изучать возможности импичмента президента США, чтобы Дональд Трамп смог противостоять попыткам отстранить его от власти.