Экс-глава ЦРУ: Трамп - "полезный идиот" для Москвы (1)
Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США генерал Майкл Хэйден заявил, что президент страны Дональд Трамп играет для Москвы роль "полезного идиота".
"Этот термин времен холодной войны и описывает наивного человека, который находится под контролем Кремля и может быть использован на пользу России", - сказал Хэйден в интервью Bild am Sonntag.
По его словам, в ноябре, за несколько дней до выборов в США он пытался понять странную привязанность Дональда Трампа к Владимиру Путину.
"Сегодня, спустя шесть месяцев, с разочарованием приходится констатировать, что термин "полезный идиот" все ещё является довольно точным описанием. Администрация Трампа уже 120 дней находится у власти, и за это время были уволены глава национальной безопасности, генеральный прокурор и директор ФБР", - напомнил генерал.
Ранее генеральные прокуроры 20 американских штатов подписали письмо заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну с требованием назначить независимого специального советника для расследования о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
Между тем, по данным американских СМИ, юристы в Белом доме уже начали изучать возможности импичмента президента США, чтобы Дональд Трамп смог противостоять попыткам отстранить его от власти.