Президент Филиппин несчастлив на своем посту
"Если вы спросите меня, счастлив ли я быть президентом, то скажу - нет. Возможно, действительно мне сейчас не нужно президентство. Но я не могу повернуть назад, должен делать эту работу ", - сказал глава государства.
Говоря о территориальном споре с Китаем, Дутерте отметил, что если он перейдет в прямой конфликт, то это будет бойня.
Ряд островов в Южно-Китайском море являются предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженно дела обстоят с рифом Скарборо и архипелагом Спратли (последний богат нефтью и газом).
Арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Пекин не имеет права на спорные территории. Однако в стране с этим решением не согласились и заявили, что острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной.