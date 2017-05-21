Президент Филиппин Родриго Дутерте признался в том, что не счастлив на своем посту, однако должен продолжать работу во имя страны и видит свою обязанность в служении государству.

"Если вы спросите меня, счастлив ли я быть президентом, то скажу - нет. Возможно, действительно мне сейчас не нужно президентство. Но я не могу повернуть назад, должен делать эту работу ", - сказал глава государства.

Говоря о территориальном споре с Китаем, Дутерте отметил, что если он перейдет в прямой конфликт, то это будет бойня.

Ряд островов в Южно-Китайском море являются предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженно дела обстоят с рифом Скарборо и архипелагом Спратли (последний богат нефтью и газом).

Арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Пекин не имеет права на спорные территории. Однако в стране с этим решением не согласились и заявили, что острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной.