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Министры торговли 11 стран-участниц Транстихоокеанского партнерства (ТТП) на встрече в Ханое пообещали возродить соглашение и продолжить его работу без США, после того как Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из ТТП.

Кроме того, министры отметили, что готовы принять Штаты обратно в число участников, если настрой в Вашингтоне изменится.

Тем не менее, присутствовавший на встрече представитель США Роберт Лайтайзер заявил, что его страна не намерена менять решение.

Трамп, критикуя ТТП в ходе предвыборной кампании, в качестве одного из недостатков договора указывал, что в нем якобы предусмотрена "задняя дверь" - пункт, который может позволить Китаю присоединиться к пакту.

Он опасался, что соглашение приведет к сокращению числа американских рабочих мест. Однако после подписания указа о выходе США из ТТП о присоединении к пакту Китая говорят вполне открыто.

На встрече в Ханое министры торговли Австралии, Японии и Новой Зеландии выразили оптимизм относительно будущего соглашения.

Помимо этих государств, а также принимавшего встречу Вьетнама, пакт подписали Канада, Сингапур, Мексика, Перу, Малайзия, Бруней и Чили.

ТТП предполагает создание зоны свободной торговли между этими странами, сокращение торговых тарифов в регионе, и в перспективе - создание в Тихоокеанском регионе единого рынка.