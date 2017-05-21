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Мужчина с ножом и бейсбольной битой напал на прохожих в парке города Мацудо в японской префектуре Тиба. Ранения получили шесть человек. В числе госпитализированных и сам нападавший.

Полиция уже задержала нападавшего и допрашивает его. На данный момент о его мотивах ничего неизвестно. Медики уточнили, что двое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Японии периодически происходят подобные инциденты бессмысленного и беспричинного проявления жестокости - их называют "делом прохожего-дьявола".

Самое громкое преступление такого рода произошло в июне 2008 года в Токио в оживленном районе Акихабара - оно получило название "резни на Акихибаре".

Преступник въехал в толпу людей на грузовике, который перекрыл улицу, а затем начал без разбора наносить ножевые ранения прохожим. Тогда погибли семь человек, более десятка были ранены.

После задержания 26-летний убийца заявил, что специально приехал в Токио из префектуры Сидзуока, чтобы убить кого-нибудь, так как потерял интерес к жизни. Его приговорили к смертной казни.