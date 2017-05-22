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Число лиц, вынужденных покинуть свои дома в результате вооружённых конфликтов и стихийных бедствий, в прошлом году составило 31,1 млн, говорится в отчёте Норвежского комитета по беженцам. Отмечается, что 6,9 млн из них покинули свои дома из-за происходящего в стране конфликта.

Так, по данным организации, самое большое количество вынужденных переселений жителей из-за конфликта в стране было зафиксировано в Демократической Республике Конго — 922 000 человек.

На втором месте находится Сирия, где зафиксировано 824 000 случаев внутренней миграции. Показатели Ирака и Афганистана составили 659 000 и 653 000 соответственно, как следует из отчёта.

Отмечается, что 24,2 млн случаев перемещений вызваны бедствиями, самая высокая миграционная активность по этой причине зафиксирована в Китае — 7,4 млн случаев переселений.

Вторую строчку заняли Филиппины (5,9 млн), на третьем месте расположилась Индия (2,4 млн).

По мнению авторов исследования, количество вынужденных перемещений в странах будет расти, если не уделять достаточно внимания основным причинам кризисов.

Ранее Еврокомиссия пригрозила санкциями отказывающимся принимать беженцев странам.