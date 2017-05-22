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Скандал разгорелся после выступления чиновницы в эфире местного телеканала VRT, где она рассказала, чем займутся жены президентов во время саммита альянса в Брюсселе.

Известный бельгийский адвокат, госсекретарь по вопросам равенства возможностей Зуал Демир в прямом эфире рассказала о грядущем визите первых леди США, Франции и Канады в музей знаменитого бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта.

Именно так, по её словам, жены политиков — представителей НАТО скоротают время, пока внимание их мужей будет всецело обращено к саммиту Североатлантического альянса, который состоится в Брюсселе 25 мая. Демир даже в шутку посетовала, что для этого ей пришлось купить пару туфель на шпильках.

Как оказалось, информация о посещении музея носила секретный характер из соображений безопасности.

По требованию американских спецслужб, госпожа госсекретарь была отстранена от подготовки визита первых леди стран НАТО в галерею Магритта. А расписание приёмов и встреч для жен президентов на время визита в Брюссель было серьёзно скорректировано.

Cаммит НАТО в Брюсселе станет первым для президента США Дональда Трампа. Помимо обсуждения ключевых вопросов внутри альянса на этой площадке состоится ряд двусторонних встреч между главами ведущих европейских государств. Многие, например, впервые пообщаются с избранным французским лидером Эммануэлем Макроном.