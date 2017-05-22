Йемену грозит эпидемия холеры: за месяц уже 250 умерших
Йемен находится перед угрозой эпидемии холеры, за месяц от нее умерло 250 человек, сотни заболевают ежедневно, предупредила благотворительная организация "Спасите детей".
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь в охваченной гражданской войной стране распространяется стремительно. Больше всего заболевших - в столице Йемена Сане, где власти объявили чрезвычайное положение.
По данным ООН, две трети населения здесь не имеют доступа к чистой питьевой воде (это около 8 миллионов человек). Холера передается через загрязненную воду и пищу.
Среди симптомов - острая диарея и рвота.
Течение болезни тяжелое, и без лечения смерть может наступить в считанные часы.
Международная организация "Врачи без границ" призывает международное сообщество оказать срочную помощь Йемену, чтобы остановить вспышку заболеваемости холерой.
По информации ВОЗ, в Йемене разрушено 300 поликлиник и больниц. Конфликт в Йемене обострился в марте 2015 года. С тех пор, по данным ООН, погибли более 8 тысяч человек, в основном мирных жителей. Почти 19 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за войны.