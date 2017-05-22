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Аналогичные аресты прошли в конце апреля в городе Сурабайя Полиция Индонезии сообщила о задержании более 140 человек после рейда в сауне в Джакарте, где проходила гей-вечеринка.

За билет на вечеринку все участники заплатили по 185 тысяч рупий (примерно 14 долларов за билет).

Все задержанные подозреваются в нарушении закона о порнографии. Некоторых подозревают в занятии проституцией.

Гомосексуализм узаконен во всей Индонезии, кроме консервативной провинции Ачех, живущей по законам ислама.

Однако власти страны обеспокоены ростом жестокости и насилия в отношении представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств.

На прошлой неделе в провинции Асех исламский суд приговорил двух мужчин к публичному избиению палками за однополые отношения.