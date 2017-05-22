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Российский артист, руководитель Театра кошек Юрий Куклачев попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» из-за концертов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Сайт «Миротворец» публикует личную информацию журналистов, ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и других общественных деятелей, которых создатели портала называют «изменниками родины».

Ранее авторы сайта внесли в черный список российскую представительницу на «Евровидении-2017» Юлию Самойлову, после чего Служба безопасности Украины (СБУ) запретила певице въезда на территорию Украины сроком на три года. В связи с запретом ведомства Россия впервые с 1999 года не приняла участие в международном музыкальном конкурсе.

Кроме того, в базу данных сайта попал американский актер Стивен Сигал, которого создатели интернет-ресурса назвали «пособником российских оккупантов и пророссийских террористов». В черном списке также Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Бьянка, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, Сергей Шнуров, Валерий Леонтьев, хип-хоп исполнитель Баста, путешественник Федор Конюхов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.