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Бывшая солистка группы Ленинград Алиса Вокс 15 мая опубликовала свой новый видеоклип на песню "Малыш". В центре сюжета — участвующие в митингах школьники.

"Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть", — предложила певица. Клип был крайне негативно воспринят общественностью и получил огромное количество негативных отзывов. При этом некоторые слушатели высказывают разочарование творчеством певицы, указывая, что в группе "Ленинград" она смотрелась куда лучше.

Интернет-проект "Говорящие Головы" попытался выяснить у певицы, кто является автором нашумевшей композиции и ожидала ли она такую неоднозначную реакцию общественности.

"Я абсолютно не ожидала такой реакции на эту песню. Я до сих пор в шоке и не понимаю, что произошло. Вроде бы писала обычную ироничную песню. Почему эта композиция вызвала такой резонанс и кто-то что-то в ней узрел, я, если честно, в большой растерянности" - прокомментировала певица.

По словам Алисы Вокс песня "Малыш" не имеет никакого отношения к политике.

"Я, как человек прошедший 90-е, с высоты печального для всей нашей страны опыта, хотела вот в такой ироничной, беззлобной и шутливой форме предостеречь молодёжь от ошибок наших родителей. У меня ведь хорошее отношение к "малышу", я ведь ему добра желаю. Клип-то весёлый и песня радостная. Она ведь действительно "заседает" после первого прослушивания" - сказала Вокс.

22 июля 2016 года вышел первый сольный альбом Алисы Вокс, который получил название "Сама". "Это был очень плодотворный год. Я считаю, что я сделала огромный качественный рывок в развитии своего музыкального вкуса" - считает бывшая солистка "Ленинграда".

Жанры, в которых работает Вокс, называются синти-поп и дэнс-рок. Как заявлено на официальном сайте певицы: одна из основных задач Алисы Вокс и её творческой группы — развивать эти направления на музыкальной сцене России.

По словам Алисы, ее новый проект кардинально отличается от того, чем занимается группа "Ленинград". "Мой проект совершенно отличается и стилистически, и визуально, и музыкально от того, что делает "Ленинград". Как можно было от меня ждать того же, что было в "Ленинграде", - недоумевает певица.

Алиса Вокс покинула группу "Ленинград" в марте 2016 году. Лидер группы, Сергей Шнуров, прокомментировал расставание с Алисой Вокс довольно резко, в СМИ его комментарий восприняли как обвинение в "звёздной болезни" экс-солистки группы.

Полную версию видеоинтервью с Алисой Вокс можно посмотреть здесь: