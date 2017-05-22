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Американский сенатор Джон Маккейн заявил в телеинтервью, что министру иностранных дел России нечего делать в Овальном кабинете Белого Дома, а также назвал президента России бандитом.

Об этом бывший кандидат в президенты заявил 21 мая в телепередаче Fox News Sunday. По словам Маккейна, Сергей Лавров представляет собой пропагандиста и приспешника российского президента Владимира Путина, который, в свою очередь является "бандитом и убийцей, наносящим удары по больницам в Алеппо при помощи высокоточного орудия", сообщает The Hill.

Президент США Дональд Трамп принял Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка в Белом доме 10 мая. Впоследствии американская пресса сообщила о том, что на этой встрече Трамп якобы рассказал Лаврову о причинах увольнения директора ФБР Джеймса Коми, назвав того "психом", и пожаловался на то, что столкнулся с сильным давлением из-за России. По словам самого Лаврова, тема отставки главы ФБР в ходе разговора не упоминалась вообще. Маккейн, в свою очередь, заявил, что "почти потерял речь", когда он узнал о разговоре между Трампом и Лавровым. "Не представляю, зачем кому-то говорить такое", — пожаловался сенатор. Самого Коми Маккейн считает "честным и порядочным" человеком.

Маккейн, который давно известен своей крайне антироссийской позицией, ранее уже позволял себе подобные высказывания в адрес Владимира Путина. Кроме того, он не раз выступал с обвинениями в адрес России в том, что ее ВКС якобы наносят в Сирии удары по мирной инфраструктуре, а не по позициям боевиков. Также Маккейн хочет ввести новые санкции против Москвы из-за ее "вмешательства" в выборы в США, напоминает РИА Новости.