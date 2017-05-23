Взрывы в Манчестере: около 20 погибших, полиция подозревает теракт (ДОПОЛНЯЕТСЯ) (21)
Полиция Манчестера сообщила, что в результате взрыва в концертном зале в центре города погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 получили ранения. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.
«Есть погибшие и раненые», — сказано в заявлении. Полиция просит избегать района ЧП.
Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух «звуках, похожих на взрывы» на стадионе «Манчестер Арена». Официального сообщения о том, что произошло на стадионе, пока не было.
По данным телеканала NBS News, в результате взрывов погибли по меньшей мере 20 человек, сотни получили ранения. Среди зрителей концерта было много детей.
Взрыв на крытом стадионе Манчестера произошел в фойе, в зоне продажи билетов. Об этом сообщил сегодня телеканал «Скай ньюс». По его информации, сейчас на месте инцидента работают несколько команд взрывотехников.