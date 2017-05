В мире |

Полиция Манчестера сообщила, что в результате взрыва в концертном зале в центре города по последним данным погибли по меньшей мере 19 человек и еще 59 получили ранения. Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт. Об этом сообщают BBC.

Согласно заявлению полиции Манчестера, примерно в 22:35 в понедельник стали появляться сообщения о том, что сотни зрителей в панике покинули концертный зал в центре этого города на севере Англии после того, как они услышали звук, похожий на взрыв.

В это время в зале Manchester Arena заканчивался концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.

"Я разбита. От всего сердца говорю, что мне очень жаль. У меня нет слов", - написала после всех событий сама Ариана Гранде в Twitter.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017

По сообщению полиции, есть погибшие и раненые. Также полиция просит избегать района ЧП.

Одни сообщают, что слышали два громких хлопка. Другие очевидцы рассказывают об одном резком звуке.

Сотрудники скорой помощи рассказали BBC, что у пострадавших были "ранения как от шрапнели".

Иан Хопкинс, глава манчестерской полиции, выразил соболезнования близким погибших.

"В настоящее время мы рассматриваем произошедшее как теракт до получения новой информации. Мы тесно работаем с национальным отделением полиции по борьбе с терроризмом и с разведкой Великобритании. Это, безусловно, очень ответственный момент для всех. Мы делаем все, что в наших силах, для поддержки пострадавших", – сказал он.

Все произошло на крытом стадионе Манчестера в фойе, в зоне продажи билетов. Об этом сообщил сегодня телеканал «Скай ньюс».

"Канадцы шокированы известием об ужасной атаке в Манчестере. Пожалуйста, помните о жертвах (трагедии) и их семьях", - написал в Twitter премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Canadians are shocked by the news of the horrific attack in Manchester tonight. Please keep the victims & their families in your thoughts. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 23, 2017

Как сообщает агентство ТАСС, жители Манчестера предлагают ночлег пострадавшим.

По данным издания, местные жители, а также расположенные в округе отели предлагают переночевать всем нуждающимся, в первую очередь подросткам и несовершеннолетним, которые составляли основную массу зрителей, пришедших концерт.

Таксисты бесплатно развозят людей по домам - в работе общественного транспорта возникли временные неполадки, а движение поездов с вокзала Манчестера приостановлено.