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Полиция Манчестера заявляет о погибших и раненых на стадионе "Манчестер Арена"

Полиция Манчестера заявляет о погибших и раненых на стадионе «Манчестер Арена», соответствующее заявление опубликовано в Twitter-аккаунте местных правоохранителей.

«Есть погибшие и раненые», — сказано в заявлении. Полиция просит избегать района ЧП.

Британские СМИ со ссылкой на очевидцев в понедельник вечером сообщили о двух «звуках, похожих на взрывы» на стадионе «Манчестер Арена». Официального сообщения о том, что произошло на стадионе, пока не было.

По данным телеканала NBS News, в результате взрывов погибли по меньшей мере 20 человек, сотни получили ранения. Среди зрителей концерта было много детей.

Взрыв на крытом стадионе Манчестера произошел в фойе, в зоне продажи билетов. Об этом сообщил сегодня телеканал «Скай ньюс». По его информации, сейчас на месте инцидента работают несколько команд взрывотехников.