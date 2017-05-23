СМИ: В концертном комплексе "Манчестер Арена" на момент взрыва находилось много детей
В мире | 23 мая 2017 года, 03:00
В концертном комплексе «Манчестер Арена» в Британии на момент взрыва находилось много детей, сообщил в эфире Би-би-си работающий на месте корреспондент.
Как сообщает телеканал со ссылкой на свидетелей, взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании произошел в фойе концертного комплекса ближе к концу выступления американской певицы Арианы Гранде.
Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в концертном комплексе «Манчестер Арена», где в тот момент находились тысячи людей. Корреспондент Би-би-си, однако, отмечает, что пока ему известно лишь об одном взрыве.
Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа инцидента и причина гибели людей пока не называется.