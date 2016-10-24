Полиция Манчестера расценивает произошедшее на стадионе как теракт
Полиция Манчестера расценивает произошедшее на стадионе «Манчестер Арена» как теракт, говорится в сообщении в Twitter местных правоохранителей.
«В настоящее время до появления других подробностей это расценивается как террористический акт», — отмечается в сообщении.
По свидетельству правоохранителей, первое сообщение о ЧП на стадионе поступило в 22.35 (0.35 рижского времени вторника).
Пострадавшие в результате трагедии на стадионе в Манчестере получили ранения «как от шрапнели», сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники в больницах, куда доставляют раненых.
Полиция подтвердила, что в результате инцидента в концертном комплексе «Манчестер Арена» 19 человек погибли и около 50 были ранены. Правоохранители заявили, что будет считать произошедшее терактом, пока не будет доказано обратное.
Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о взрывах в концертном комплексе «Манчестер Арена», где в тот момент находились тысячи людей. Корреспондент Би-би-си, однако, отмечает, что пока ему известно лишь об одном взрыве.
Полиция подтвердила, что есть погибшие и раненые, однако природа инцидента и причина гибели людей пока не называется.