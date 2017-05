В мире |

Корреспондент радиостанции «Би-би-си 5» заявил, что полиция провела контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства, вблизи стадиона в Манчестере, где ранее произошел взрыв.

По словам Тима Эшберна, полиция перед проведением взрыва отвела людей и сотрудников СМИ на большее расстояние в качестве мер безопасности.

Контролируемый взрыв можно было услышать в прямом эфире радиостанции.

Полиция Манчестера в своем твиттере сообщила, что контролируемый взрыв был проведен в районе Cathedral Gardens. По словам журналиста «Би-би-си», это место популярно у местных жителей и находится примерно в двух минутах от стадиона.

There will be a controlled explosion in Cathedral gardens shortly if you hearing anything don't be concerned.