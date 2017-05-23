В Манчестере провели контролируемый взрыв подозрительного предмета
Корреспондент радиостанции «Би-би-си 5» заявил, что полиция провела контролируемый взрыв подозрительного предмета, возможного второго взрывного устройства, вблизи стадиона в Манчестере, где ранее произошел взрыв.
По словам Тима Эшберна, полиция перед проведением взрыва отвела людей и сотрудников СМИ на большее расстояние в качестве мер безопасности.
Контролируемый взрыв можно было услышать в прямом эфире радиостанции.
Полиция Манчестера в своем твиттере сообщила, что контролируемый взрыв был проведен в районе Cathedral Gardens. По словам журналиста «Би-би-си», это место популярно у местных жителей и находится примерно в двух минутах от стадиона.
There will be a controlled explosion in Cathedral gardens shortly if you hearing anything don't be concerned.— G M Police (@gmpolice) May 23, 2017
Ранее сообщалось, что полиция подозревает наличие второго взрывного устройства вблизи территории стадиона в Манчестере.
Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.
Полиция Манчестера подтвердила, что в результате погибли 19 человек, около 60 пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как теракт, пока не будет получено информации, которая это опровергнет.