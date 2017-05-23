Полиция Манчестера: взрыв совершил террорист-смертник (4)

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В мире | 23 мая 2017 года, 09:42

Нападение на стадионе в Манчестере, в результате которого к настоящему времени погибли 22 человека, было совершено одним человеком, пронесшим с собой на арену взрывное устройство, сообщила на своей странице в Twitter полиция Манчестера.

Главный констебль полиции Большого Манчестера Иэн Хопкинс заявил, что террорист погиб на месте.

По данным полиции, человек, который привел в действие взрывное устройство, действовал в одиночку, однако правоохранительные органы не исключают, что злоумышленник мог относиться к одной из террористических группировок.

"Мы рассматриваем произошедшее как террористический акт и на этом этапе считаем, что его совершил один человек. Приоритетная задача на данный момент - определить, действовал он в одиночку или это часть международной сети. Напавший, можем это подтвердить, погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на стадионе в Манчестере увеличилось до 22 человек.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.

Источник: Газета.ru
Комментарии 4
varbut.com1 час назад
Новости из Велиеобритании в Латвии узнают с российского (!) сайта :-)


Дожили
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Калабашка29 минут назад
Будем и дальше кричать об угрозе из России...
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Патриот 43 минуты назад
Да не!!!! Это Россия че то там взорвала! Бьюсь башкой о стенку, скоро найдут во взрыве след России!!! Вся вонь ещё в переди.
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