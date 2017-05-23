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Нападение на стадионе в Манчестере, в результате которого к настоящему времени погибли 22 человека, было совершено одним человеком, пронесшим с собой на арену взрывное устройство, сообщила на своей странице в Twitter полиция Манчестера.

Главный констебль полиции Большого Манчестера Иэн Хопкинс заявил, что террорист погиб на месте.

По данным полиции, человек, который привел в действие взрывное устройство, действовал в одиночку, однако правоохранительные органы не исключают, что злоумышленник мог относиться к одной из террористических группировок.

"Мы рассматриваем произошедшее как террористический акт и на этом этапе считаем, что его совершил один человек. Приоритетная задача на данный момент - определить, действовал он в одиночку или это часть международной сети. Напавший, можем это подтвердить, погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Latest statement on incident at Manchester Arena @CCIanHopkins pic.twitter.com/LDG1wgX2sT — G M Police (@gmpolice) May 23, 2017

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на стадионе в Манчестере увеличилось до 22 человек.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.