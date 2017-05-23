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К режиссеру и художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову пришли с обыском, сообщила в Facebook журналист и правозащитник Ольга Романова. Сам Серебренников на момент публикации новости не был доступен для комментария.

С чем связан обыск, пока не уточняется. Правоохранительные органы пока не прокомментировали информацию.

Об обысках у Серебренникова также написал в Facebook журналист "Радио Свобода" Сергей Хазов-Кассиа со ссылкой на неназванные источники.

В 2013 году в "Гоголь-центре" проходила проверка спектакля "Отморозки" Серебренникова. Правоохранительные органы потребовали предоставить видеозапись спектакля, но театр отказался выполнить это требование.