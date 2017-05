В мире |

Взрыв в Манчестере (Великобритания), произошедший на выходе из «Манчестер Арены» сразу после концерта певицы Арианы Гранде шокировал своей циничностью. На концерте в основном находились подростки с родителями, некоторых поклонников Гранде взрослые ждали у выхода с концертной площадки, где и произошел взрыв. СМИ публикуют свидетельства очевидцев взрыва. Их обобщил портал Медуза. По последним данным погибли 22 человека, более 50 ранены; полиция расследует случившееся как теракт. Предположительно, бомбу мог подорвать террорист-смертник.

Эбби Маллен

Когда мы уходили, взрыв произошел в сантиметрах передо мной. Ошметки кожи были повсюду, в том числе в моих волосах и на сумке. Я до сих пор нахожу кусочки бог знает чего у себя в волосах. Никогда не ожидаешь, что такое произойдет с тобой, но вот подтверждение, что это может произойти с любым. Этот звук, кровь повсюду, люди, которые бегают в беспорядке с оторванными конечностями и ранами — это не скоро забудется.

Певица Ариана Гранде

Сломлена. Очень, очень сожалею, от всего сердца. У меня нет слов.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.