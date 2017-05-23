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Взрыв в Манчестере (Великобритания), произошедший на выходе из «Манчестер Арены» сразу после концерта певицы Арианы Гранде шокировал своей циничностью. На концерте в основном находились подростки с родителями, некоторых поклонников Гранде взрослые ждали у выхода с концертной площадки, где и произошел взрыв. СМИ публикуют свидетельства очевидцев взрыва. Их обобщил портал Медуза. По последним данным погибли 22 человека, более 50 ранены; полиция расследует случившееся как теракт. Предположительно, бомбу мог подорвать террорист-смертник.

Эбби Маллен

Когда мы уходили, взрыв произошел в сантиметрах передо мной. Ошметки кожи были повсюду, в том числе в моих волосах и на сумке. Я до сих пор нахожу кусочки бог знает чего у себя в волосах. Никогда не ожидаешь, что такое произойдет с тобой, но вот подтверждение, что это может произойти с любым. Этот звук, кровь повсюду, люди, которые бегают в беспорядке с оторванными конечностями и ранами — это не скоро забудется.

Певица Ариана Гранде

Сломлена. Очень, очень сожалею, от всего сердца. У меня нет слов.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

Энди Холи

Я ждал [жену и дочь], произошел взрыв, меня откинуло на десять метров от одних дверей до других. Когда я поднялся, то увидел тела вокруг на земле. Первым делом я пошел в зал и стал искать семью. Найти их я не смог, вышел наружу с полицией и пожарными и пытался опознать дочь и жену среди погибших. Это точно был взрыв, и достаточной силы. Он произошел недалеко от касс рядом с входом на арену. (Мужчине удалось найти жену и дочь невредимыми — прим. «Медузы».)

Гэри Уолкер

Я ждал, когда дети выйдут [из зала]. Мы слышали, как отыграла последняя песня, и люди начали выходить, как внезапно произошла яркая вспышка, за ней последовали взрыв и дым. Я почувствовал боль в ноге. Жена сказала: «Мне надо лечь». Я уложил ее, у нее рана живота и, вероятно, сломана нога. Я был в трех метрах от взрыва. (Уолкеру удалось найти двух дочерей, которые были на концерте — прим. «Медузы».)

Луиза Тян и Николай Боровинский

Уже после того как она спела последнюю песню, мы собирались выходить, уже свет включили, она ушла со сцены. Мы услышали хлопок слева от нас — мы сидели на середине трибуны на верхних рядах. Похожий на выстрел, на взрыв. Началась паника. К противоположному входу началась давка. Люди паниковали, плакали. <.> В главном фойе очень сильно пахло то ли серой, то ли порохом, то ли горелой резиной. <…> Когда мы заходили внутрь, никакой сильной проверки не было, это очень сильно удивляло. Не было металлоискателей, сумки не проверяли практически. Просто забирали воду, которую сверху видят, и все. Хотя людей было очень много, и это было очень странно.

Никола Трохтова

Досмотра при входе на концерт практически не было, он был нулевой. Через какие-либо рамочные металлодетекторы мы не проходили. Единственное, что интересовало контролеров, — нет ли у нас своих бутылок с водой. Охрана стадиона не заглядывала в сумки посетителей. Также никто не контролировал, что зрители проносят в одежде.

Оливер Джонс

Я был в туалете и услышал громкий взрыв сразу после того как концерт кончился и люди стали выходить из зала. Взрыв был слышен в фойе арены, люди начали бежать. Я видел, как они кричали и бежали в одну сторону, затем поворачивались и бежали в другую. Вместе с ними бежали охранники. Я был в шоке и запаниковал. Такое видишь в новостях постоянно, но не думаешь, что это случится с тобой. Я просто бежал, чтобы убедиться, что я с сестрой в безопасности.

Дженни Брюстер

Мы выходили из здания, когда все случилось. Мы шли к главному выходу, когда Ариана пела последнюю песню, потому что хотели обогнать толпу. Когда мы подошли, охранники преградили путь и сказали идти в другую сторону. Спустя несколько секунд они закричали: «Бегите!», прямо за ними произошел взрыв. Сотни людей начали кричать и побежали в разные стороны. Эти охранники спасли нам жизнь.

По последним данным, в результате взрыва, который совершил смертник, погибли 22 человека. В больницах остаются 59 человек. Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт.

Источник: meduza.io