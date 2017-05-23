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Обыск у режиссера Кирилла Серебренникова проводится по делу о хищениях в «Гоголь-центре», сообщил РБК со ссылкой на источник. Обыски в квартире режиссера проводит Следственный комитет, он планирует допросить Серебренникова. Эту же информацию подтверждает ТАСС.

Сегодня стало известно о том, что в квартире Кирилла Серебренникова проводятся обыски. Кроме того, силовики пришли в возглавляемый режиссером «Гоголь-центр».

Официально ни одно силовое ведомства пока следственные действия не комментировало. Режиссер и его представители также недоступны для комментариев.

Кирилл Серебренников — режиссер фильмов «Изображая жертву», «Постельные сцены», «Юрьев день», «Короткое замыкание» (новелла «Поцелуй креветки»), «Измена», сериалов «Ростов-папа», «Дневник убийцы». Создатель и художественный руководитель проекта «Платформа» (с 2011 года).