Задержан подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
В мире | 23 мая 2017 года, 14:32
В Манчестере арестован 23-летний подозреваемого в причастности к теракту на стадионе города. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.
«Что касается инцидента прошлой ночью на арене Манчестера, мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере был арестован 23-летний мужчина», — говорится в сообщении.
With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.— G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.
Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.
Нападение на стадионе в Манчестере, в результате которого к настоящему времени погибли 22 человека, было совершено одним человеком, пронесшим с собой на арену взрывное устройство.
Источник: Газета.ru