В Манчестере арестован 23-летний подозреваемого в причастности к теракту на стадионе города. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

«Что касается инцидента прошлой ночью на арене Манчестера, мы можем подтвердить, что в Южном Манчестере был арестован 23-летний мужчина», — говорится в сообщении.

With regards to last night’s incident at the Manchester arena, we can confirm we have arrested a 23-year-old man in South Manchester.