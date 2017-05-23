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Полиция сообщает, что расследует некий инцидент в торговом центре В Манчестере, где накануне произошел взрыв во время концерта, во вторник проводилась эвакуация из торгового центра. Сообщается, что люди в панике бросились бежать из центра после того, как услышали громкий хлопок и выстрелы.

Сотрудники и посетители торгового центра Arndale в Манчестере были ненадолго эвакуированы, передает с места событий корреспондент Би-би-си Дэн Джонсон.

По его словам, очевидцы говорят, что слышали выстрелы. Ранее стало известно, что в этом районе прозвучал громкий хлопок.

В соцсетях появились фотографии, на которых видно, как люди в панике выбегают из здания торгового центра.

Также сообщается, что вскоре после эвакуации центр вновь открылся для посетителей.

Одна из девушек, проживающих в Манчестере, рассказала порталу Mixnews.lv, что во время взрыва находилась в арене.

"Во время взрыва я спускалась по ступенькам, что бы выйти из арены и добраться домой, когда произошел взрыв... и тогда все стали с криками бежать вниз. Потом когда я спустилась и пошла по дороге , я увидела как некоторые мамы были в истерике говоря по телефону, видела одну девочку со сломанной ногой, ее кровь была по всему асфальту", - рассказала она.

Девушка также рассказала о том, что днем был эвакуирован местный торговый центр.

"Сейчас был эвакуирован торговый центр, говорят, что там нашли бомбу, но некоторые сказали, что ложная тревога была насчет бомбы. Сейчас вроде город опять открыт, очень большая помощь от города и всех волонтеров", - отметила она.

Полиция сообщает, что расследует некий инцидент в торговом центре, но не уточняет, какой именно.

Накануне вечером предполагаемый смертник устроил взрыв вблизи концертного зала "Манчестер-арена": в результате погибли 22 человека, в том числе несколько детей, еще по меньшей мере 59 человек получили ранения.

Взрыв произошел после концерта американской поп-певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало много подростков.

Британский премьер Тереза Мэй выпустила короткое заявление, в котором говорится об "ужасающей террористической атаке".

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд назвала взрыв "варварским актом".