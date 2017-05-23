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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт, который произошел накануне на стадионе в Манчестере, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после брифинга для СМИ поедет в Манчестер, где произошел теракт.

Вечером 22 мая в Манчестере на стадионе, где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв.

Нападение на стадионе в Манчестере, в результате которого к настоящему времени погибли 22 человека, было совершено одним человеком, пронесшим с собой на арену взрывное устройство.

Лидеры ряда государств выразили соболезнования родным погибших и пострадавших, среди которых был и президент России Владимир Путин.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал совершивших теракт в Манчестере «дьявольскими лузерами».