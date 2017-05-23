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По предварительным данным, 23-летнего смертника, который привел в действие взрывное устройство на концерте в Манчестере, звали Салман Абеди. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает CBS News.

Отмечается, что ранее он попадал в поле зрения британских спецслужб.

Ранее во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что взрыв был произведен одним человеком, который намеренно выбрал время и место, чтобы число погибших и пострадавших было максимальным.

22 мая за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» произошел взрыв. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовали несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как теракт. По последним данным, погибли 22 человека, в больницах остаются 59.