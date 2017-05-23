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Совокупная стоимость всей недвижимости мира в настоящее время составляет 228 трлн долларов, подсчитали аналитики британской компании Savills. Для сравнения: в начале прошлого года этот показатель составлял 217 трлн долларов. Таким образом, рост составил 5%.

Как отмечают аналитики, мировая недвижимость - более дорогостоящий актив, чем все акции, облигации и долговые ценные бумаги, совокупная стоимость которых составляет 170 трлн долларов. Все объекты недвижимости в мире стоят в 2,8 раза больше, чем мировой годовой ВВП, передает РИА "Новости".

Сегодня три четверти общей стоимости мировой недвижимости приходится на жилье - 168,5 трлн долларов. При этом на протяжении последнего года совокупная стоимость коммерческой недвижимости росла быстрее (+7%), чем цена жилья (+5%). Совокупная стоимость всех объектов коммерческой недвижимости сейчас составляет 32,3 трлн долларов

В мире насчитывается примерно 2,05 млрд домохозяйств, а значит, средний дом оценивается приблизительно в 82 тыс. долларов. Наиболее высокие цены сконцентрированы в развитых странах - главным образом в Северной Америке и Европе. На Северную Америку приходится лишь 7% всего населения планеты, но 22% всего объема жилой недвижимости в ценовом выражении, в Европе - 11% населения и 23% объема жилой недвижимости в ценовом выражении.

Между тем, по оценке аналитиков компании, лишь 34% всего жилья в мире подходит для инвестирования, то есть может быть сдано в аренду или перепродано между инвесторами. Доля коммерческой недвижимости, которая подходит для инвестирования, выше - 67%.

Сельскохозяйственные земли, фермы, поместья и земельные участки оцениваются экспертами Savills в 27,2 трлн долларов (+5% за последний год).

Как сообщали ранее аналитики компании JLL, объем инвестиционных сделок на мировом рынке недвижимости в I квартале 2017 года составил 134 млрд долларов, что на 2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Наибольший объем инвестиционных сделок был закрыт в Северной и Южной Америке - 55 млрд долларов, что, однако, на 10% ниже аналогичного периода 2016 года.