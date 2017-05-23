Генсек НАТО назвал теракт в Манчестере "варварской атакой"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт в британском Манчестере, назвав его «варварской атакой».
«Я решительно осуждаю совершённую прошлой ночью варварскую атаку в Манчестере, которая была умышленно направлена против детей и их семей. Мои мысли со всеми пострадавшими, их близкими и жителями Манчестера и Великобритании», — говорится в заявлении генсека.
Столтенберг отметил, что все союзники по НАТО едины в борьбе с терроризмом.
NATO Secretary General condemns #Manchester attack, all flags at HQ at half-mast https://t.co/w2i85ilGzD pic.twitter.com/R6FOVJu4Nf— NATO (@NATO) 23 мая 2017 г.
Ранее СМИ сообщили, что подозреваемым в совершении теракта Манчестере является 23-летний Салман Абеди.
Вечером 22 мая на стадионе в британском Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде произошёл взрыв, в результате которого погибли 22 человека, ещё 59 пострадали.