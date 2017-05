В мире |

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт в британском Манчестере, назвав его «варварской атакой».

«Я решительно осуждаю совершённую прошлой ночью варварскую атаку в Манчестере, которая была умышленно направлена против детей и их семей. Мои мысли со всеми пострадавшими, их близкими и жителями Манчестера и Великобритании», — говорится в заявлении генсека.

Столтенберг отметил, что все союзники по НАТО едины в борьбе с терроризмом.

NATO Secretary General condemns #Manchester attack, all flags at HQ at half-mast https://t.co/w2i85ilGzD pic.twitter.com/R6FOVJu4Nf