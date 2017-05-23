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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт в британском Манчестере, назвав его «варварской атакой».

«Я решительно осуждаю совершённую прошлой ночью варварскую атаку в Манчестере, которая была умышленно направлена против детей и их семей. Мои мысли со всеми пострадавшими, их близкими и жителями Манчестера и Великобритании», — говорится в заявлении генсека.

Столтенберг отметил, что все союзники по НАТО едины в борьбе с терроризмом.

Ранее СМИ сообщили, что подозреваемым в совершении теракта Манчестере является 23-летний Салман Абеди.

Вечером 22 мая на стадионе в британском Манчестере во время концерта певицы Арианы Гранде произошёл взрыв, в результате которого погибли 22 человека, ещё 59 пострадали.