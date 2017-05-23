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Деятели культуры поддержали художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебрянникова и коллектив театра.

"Мы надеемся, что следствие будет проходить справедливо", - говорится в заявлении, которое подписали такие актеры, как Олег Табаков, Евгений Миронов, Сергей Гармаш и другие. Его зачитала актриса Чулпан Хаматова у здания "Гоголь-центра". В заявлении также говорится, что коллектив театра не намерен отменять спектакли.

"Мы восхищены решением наших коллег из "Гоголь-центра", которые, несмотря на масштаб действий сотрудников правоохранительных органов, не намерены отменять спектакли", - сказала Хаматова.

Тем временем, как сообщает корреспондент Gazeta.ru с места событий, сторонники "Гоголь-центра" собрались у здания в поддержку театра.

Около театра в 17 часов находились около 40-50 человек. Также на месте присутствуют журналисты.

23 мая в квартире художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова и здании театра прошли обыски. В Следственном комитете заявили, что обыски прошли в рамках дела о хищении около 200 миллионов рублей, выделенных некоммерческой организации "Седьмая студия" в 2014 году. Статус Серебренникова в этом деле следователи не уточнили. Позже его увезли на допрос.

Обыск также проходит в квартире бывшего руководителя господдержки искусства Министерства культуры Софьи Апфельбаум, которая, по данным издания "Медуза", в 2014 году выделила более 65 миллионов рублей на проект Серебренникова "Платформа".