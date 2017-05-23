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Трех жителей Великобритании спасли с тонущей яхты после столкновения с китом. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Яхта Destiny of Scarboroug ударилась в кита в Атлантическом океане на расстоянии около 570 километров к северо-западу от португальского острова Терсейра, входящего в Азорский архипелаг. Моряки не пострадали, но корабль получил повреждения и стал тонуть.

Сигнал бедствия, поданный экипажем, приняли португальские спасатели. Они отправили на поиски яхтсменов два военных самолета, однако тех успело подобрать оказавшееся поблизости торговое судно, следующее под флагом Либерии в испанский порт Авилес.

В марте сообщалось, что группа туристов на лодке повстречалась с горбатым китом на Гавайях.

Фото: solarpix.com